A medida abrange “cerca de 350 atletas federados dos escalões de formação de diversas coletividades do concelho”, segundo o município presidido por Júlia Rodrigues.

Com esta medida, a autarquia pretende promover e apoiar a retoma das atividades desportivas das modalidades de médio risco, prevista no plano nacional de desconfinamento, disponibilizando às coletividades desportivas do concelho Testes Rápidos de Antigénio (TRAg).

O município recorda que “nesta terceira fase de desconfinamento está prevista a retoma às atividades desportivas para todos os atletas de formação que se encontrem federados e que apresentem um resultado negativo num teste laboratorial para SARS-CoV-2”.

“Neste sentido e de forma a assegurar o regresso em segurança às atividades desportivas, o município de Mirandela tomou a iniciativa de disponibilizar de forma gratuita os testes iniciais para retorno à prática desportiva dos jovens atletas federados”, refere, em comunicado.

Para beneficiarem deste apoio, os clubes das modalidades com enquadramento no risco médio devem enviar à Câmara Municipal as listagens dos atletas federados por escalão.

Os testes serão realizados aos atletas em articulação entre a Câmara e os clubes, por forma a permitir “uma retoma competitiva gradual”.

O município prevê que “durante os próximos dias serão testados cerca de 350 atletas de todo o concelho”.

