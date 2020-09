“É natural que estes casos tenham diferentes níveis de transmissão e vir a gerar mais casos. É um tema que está a ser acompanhado pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e pela Administração Regional de Saúde do Alentejo”, disse Marta Temido na conferência de imprensa de ponto de situação sobre a pandemia covid-19 em Portugal.

“Tínhamos à data de ontem [terça-feira] 31 profissionais infetados, hoje haverá mais um. E em vigilância ativa e consequente isolamento profilático estão vários profissionais, de entre eles 12 médicos, 19 enfermeiros, nove assistentes operacionais, dois técnicos de diagnóstico e um assistente técnico”, referiu.

Marta Temido garantiu “esforços para ultrapassar a situação”, apontando que “relativamente ao serviço de ortopedia, mantém-se em funcionamento dentro da normalidade, mas com suspensão das cirurgias eletivas”.

Sobre o serviço de cirurgia do hospital de Beja, Marta Temido admitiu que “neste momento só existe escala para alguns dias”.

“Mas estamos convictos de que vamos conseguir ultrapassar a situação e felizmente tem sido feito um trabalho com o Hospital Militar que nos tem ajudado a encaminhar todos os doentes que precisam de resposta urgente, sendo que os demais utentes serão imediatamente reagendados logo que o hospital retome a sua normalidade”, concluiu.

Também hoje de manhã, a ULSBA revelou que o número de profissionais de saúde infetados no surto de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, identificado no bloco operatório do hospital de Beja subiu de 31 para 32.

Na atualização divulgada às 10:30, a ULSBA indica que há mais um caso de infeção confirmado, o de um assistente operacional, a juntar aos 31 registados até à anterior atualização, que tinha sido divulgada na terça-feira às 13:00.

Entre os 32 infetados confirmados, há 14 enfermeiros, nove médicos, seis assistentes operacionais, dois assistentes técnicos e um técnico de diagnóstico e terapêutica. Todos têm "apenas sintomas ligeiros" e estão em isolamento em casa, refere a ULSBA, indicando que tem outros 45 profissionais "em vigilância ativa com isolamento profilático de 14 dias".

Devido ao surto, a ULSBA reforçou as medidas de segurança e higiene, alargou o rastreio a profissionais e decidiu realizar testes de despiste de covid-19 a todos os funcionários do hospital de Beja, o que deverá terminar no final desta semana.

Como "medida adicional", na terça-feira, uma empresa especializada fez uma desinfeção suplementar do bloco operatório, através de vaporização de peróxido de hidrogénio e radiação ultravioleta, indica a ULSBA, que gere o hospital de Beja.

Desde a identificação do surto, na passada na quinta-feira, quando foram detetados os primeiros seis enfermeiros do bloco operatório infetados, e até às 10:30 de hoje, foram feitos cerca de 700 testes a profissionais do hospital, precisa a entidade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.971 mortos associados à covid-19 em 75.542 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos no mundo desde dezembro do ano passado.