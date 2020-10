O Ministério da Saúde mexicano indicou, no domingo, que se verificou um aumento de 0,26% nas mortes e de 0,48% nos contágios, em comparação com os números do dia anterior.

Desde o início da pandemia, 550.053 pessoas foram dadas como recuperadas, ou seja, 72,2% do total dos casos positivos confirmados.

A Cidade do México regista a maior incidência de casos acumulados no país e sozinha representa 17,1% do todo nacional.

O México é o quarto país do mundo em número de mortes por covid-19, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o sétimo em número de casos.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto de Estatística e Geografia mexicano.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 34,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.