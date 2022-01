Em unidades de cuidados intensivos, encontram-se internados 150, menos três do que no sábado.

Os novos casos diários de infeção baixaram de 31.541, no sábado, para 26.419, totalizando 1.639.846 confirmados desde o início da pandemia em Portugal.

Destes, 273.961 encontram-se ativos (mais 15.639), 1.346.772 recuperaram (mais 10.758) e 19.113 morreram (mais 22), encontrando-se em vigilância 224.673 contactos, mais 6.404 por comparação a sábado.

Das 22 mortes, 11 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte e duas no Centro, no Alentejo e no Algarve e uma na Madeira.

A covid-19 é mais mortal nos homens (10.053) do que nas mulheres (9.060) e continua a atingir mais as faixas etárias acima dos 80 anos (cerca de 12.000 pessoas), dos 70 aos 79 anos (cerca de 4.000) e dos 60 aos 69 anos (cerca de 2.000).

A infeção pelo SARS-CoV-2 atinge também mais homens (769.003) do que mulheres (869.091), havendo 1.752 casos de sexo desconhecido, que estão sob investigação pela DGS, uma vez que esses dados não são comunicados de forma automática.

Por idades, o vírus SARS-CoV-2 já infetou cerca de 100.000 crianças até aos nove anos, cerca de 180.000 jovens dos 10 aos 19 anos, cerca de 270.000 dos 20 aos 29 anos, cerca de 245.000 pessoas dos 30 aos 39 anos, cerca de 270.000 dos 40 aos 49 anos, cerca de 225.000 dos 50 aos 59 anos, cerca de 145.000 dos 60 aos 69 anos, cerca de 85.000 dos 70 aos 79 anos e cerca de 90.000 com mais de 80 anos.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo soma o maior número de casos confirmados de covid-19 (651.818), com 11.370 novos casos nas últimas 24 horas, seguindo-se o Norte com 594.998 (mais 9.516), o Centro com 224.191 (mais 2.640), o Algarve com 65.904 (mais 698) e o Alentejo com 56.094 (mais 885).

Nas regiões autónomas, a Madeira contabiliza 31.969, dos quais 1.024 surgiram nas últimas 24 horas, e os Açores 14.872 (mais 286).

A incidência de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 subiu para 2.438,8 casos por 100 mil habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu para 1,32, anunciou na sexta-feira a DGS.

Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento, de 2.114,3 casos por 100 mil habitantes para 2.444,5.

A covid-19 provocou 5.478.486 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.113 pessoas e foram contabilizados 1.639.846 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi registada desde novembro em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.