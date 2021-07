“Uma residente de Macau, proveniente do Reino Unido, chegou a Macau” e acusou, no sábado, resultado positivo no teste de ácido nucleico, tendo sida “classificada como o 55.º caso confirmado de Covid-19 de Macau (caso importado)”, de acordo com um comunicado.

A estudante no Reino Unido “declarou nunca ter sido confirmada com a covid-19 nem ter sido vacinada” contra a doença, acrescentaram.

Antes de iniciar a viagem na sexta-feira, a estudante obteve um resultado negativo no teste de ácido nucleico na quinta-feira. Quando chegou a Macau, depois de uma escala em Singapura, o resultado do teste foi positivo, indicaram.

Os Serviços de Saúde disseram ainda que um outro residente de Macau, de 24 anos, proveniente da Suíça, também chegado ao território no sábado, foi “temporariamente classificado como um caso de recaída”, depois de um resultado positivo no teste de ácido nucleico à chegada.

“O caso de recaída é um residente de Macau”, detetado já em janeiro, referiram.

O estudante fez um teste de ácido nucleico na quinta-feira, na Suíça, com resultado negativo, tendo partido na sexta-feira, com destino a Singapura, onde fez escala.

“Os dois doentes encontram-se em situação normal e já foram encaminhados para o Centro Clínico de Saúde Pública para diagnóstico e tratamento mais aprofundados”, adiantaram.

Macau não registou qualquer morte por covid-19 desde o início da pandemia. Nenhum profissional de saúde foi infetado e não foi detetado qualquer surto comunitário.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.112 pessoas e foram registados 887.047 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.