Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia e o arquipélago St. Vincent, nas Caraíbas, foram hoje acrescentadas à lista pelo ministério dos Transportes britânico, na sequência de uma avaliação dos risco de infeção com COVID-19.

A partir de dia 28 de julho, as pessoas que viagem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do Governo britânico.

O ministério dos Transportes acrescenta que a reavaliação desta lista continua a ser feita cada quatro semanas, mas acrescenta que poderá introduzir "alterações semanalmente (se necessário), para refletir o panorama em alteração da saúde internacional” e impor restrições se a situação de saúde de um país se deteriorar.

O jornal The Times noticiou ontem que Londres vai ceder à “pressão poderosa” do Governo português, que considerou a exclusão, no início de julho, de Portugal do grupo de destinos seguros como “absurda” e “errada” e sugeriu um impacto nas relações bilaterais. Foi o mesmo jornal britânico que na altura avançou primeiro a potencial ausência de Portugal da lista de “corredores de viagem” devido aos surtos de casos de COVID-19 na região de Lisboa no final de junho.

Também o Daily Telegraph admitia o levantamento das restrições para Portugal, eventualmente através de “corredores” regionais, acrescentando que Madeira, Açores e Algarve, os destinos mais populares dos cerca de dois milhões de turistas britânicos anuais, têm um número de casos muito reduzido comparando com Lisboa, onde estão mais de metade dos casos ativos no país.

"As pontes aéreas regionais são uma opção para países com surtos localizados", disse uma fonte do ministério dos Transportes ao jornal na quarta-feira, aludindo às dificuldades relativamente aos EUA, que poderão continuar sujeitos à quarentena durante muitos meses se a quarentena se aplicar a nível nacional.