Entre as 26 crianças, de um total de três salas, estão dois irmãos de 7 meses e 2 anos de idade que testaram positivo ao novo coronavírus.

Em comunicado, a direção do Lar do Comércio descreve que foi contactada no domingo pela mãe de duas crianças que frequentam o seu equipamento infantil as quais, submetidas ao teste covid-19, testaram positivo, razão pela qual decidiu contactar todos os pais e colaboradores deste equipamento, aos quais foram transmitidas as instruções da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

“Os irmãos terão sido infetados no fim de semana de 06 de setembro durante uma visita aos avós, em Viseu - que só posteriormente, a 10 de setembro, terão testado positivo. Sabendo do resultado do avô, a mãe das crianças retirou-as do equipamento infantil, logo no próprio dia 10 de setembro, a fim de serem também elas testadas. O resultado positivo foi do conhecimento da instituição, ontem, dia 13 de setembro, ao início da tarde”, descreve o Lar do Comércio em nota às redações.

Esta situação, que acontece numa instituição que esteve envolta em polémica em maio devido a casos de infeção na valência dedicada à Terceira Idade, motivou no domingo uma “reunião de emergência”.