Segundo as autoridades sanitárias italianas, no mesmo período foram confirmados mais 230 novos casos, com o total de contágios a ascender a 243.736, incluindo os óbitos, os curados e os positivos.

Atualmente, 12.473 infetados estão em tratamento e, nas últimas 24 horas, foi dada alta a mais 230 pessoas. Desde fevereiro, Itália já viu curadas 196.246 pessoas que estiveram infetadas.

A Lombardia (norte), a região italiana mais afetada, registaram-se 80 novos casos e 10 óbitos nas derradeiras 24 horas. No total, a pandemia do novo coronavírus já provocou a morte a 16.775 pessoas apenas nesta região.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.