A Itália regista já 30.560 mortes devido à COVID-19, com 165 óbitos nas últimas 24 horas, segundo os dados oficiais divulgados este domingo, seis dias após o início da primeira fase de desconfinamento.

Para além do número de óbitos, o número de infeções também continua a cair, com mais 802 casos nas últimas 24 horas.

O total de casos de infeção registados até agora com o novo coronavírus é de 219.070, dos quais 105.186 já foram curados, segundo dados da Proteção Civil.

Os casos positivos ativos, que agora estão agora nos 83.324, também continuam em queda, com 1.518 a menos que no sábado. Além disso, os pacientes internados em cuidados intensivos (1.027) são sete a menos que ontem.

As regiões mais afetadas continuam sendo as do norte, com a Lombardia à frente, seguida do Piemonte e Emília-Romanha.

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 279.185 mortos no mundo desde que apareceu na China em dezembro último, segundo um balanço divulgado às 12:30 de hoje pela agência francesa France Presse (AFP).

De acordo com o balanço da AFP, elaborado a partir de fontes oficiais, mais de 4.035.470 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 195 países e territórios desde o início da pandemia.

Entre estes casos, pelo menos 1.340.700 pessoas foram consideradas como curadas.