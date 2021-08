Com o balanço divulgado este domingo, o número total de casos acumulados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 em Itália desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, é agora de 4.355.348 contágios e o número de óbitos totaliza 128.068.

Apesar da diminuição em relação aos casos e óbitos reportados na véspera — 6.513 e 16, respetivamente -, as autoridades italianas notificaram um aumento de 103 doentes nos internamentos em enfermaria, que ascendem a 1.954, bem como em unidades de cuidados intensivos, onde deram entrada mais 16 pessoas, para um total de 230 pacientes.

Por outro lado, foram dadas como recuperadas da covid-19 mais 1.250 pessoas, elevando o número total para 4.135.930 desde fevereiro do ano passado.

Quanto à vacinação, Itália já administrou quase 69 milhões de vacinas e 32.486.071 pessoas já estão imunizadas após terem concluído o esquema vacinal, o que representa 60,15% da população italiana com mais de 12 anos de idade.

Em Itália só prevalece a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados, mas a partir de 06 de agosto será obrigatória a apresentação do certificado de vacinação contra a covid-19 para sentar à mesa no interior de um bar ou restaurante, entre outros locais de entretenimento.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado no domingo.