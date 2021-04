O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus em um dia subiu para 294, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia hoje atualizados.

O pico de incidência na Alemanha foi registado em 22 de dezembro, com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes em uma semana.

O número máximo de infeções foi registado no dia 18 de dezembro, com 33.777 novas infeções num dia, e o máximo de óbitos no dia 14 de janeiro, com 1.244.

O índice de transmissibilidade semanal é 1,09, o que significa que cada 100 infetados infeta, em média, outras 109 pessoas.

O RKI alerta que estes números devem ser interpretados com cautela já que durante o feriado da Páscoa, que na maioria dos estados federais terminou no domingo, são realizados menos testes, e espera ter dados mais fiáveis a partir de meados desta semana.

O número de caso positivos desde o início da pandemia ultrapassou três milhões na segunda-feira e agora está em 3.022.323 – dos quais cerca de 2.700.200 são pacientes recuperados – e o número de mortes com ou de covid-19 é de 78.746.

Em uma semana, as autoridades de saúde relataram 117.206 novas infeções e o RKI estima que os casos ativos atualmente somem cerca de 243.400.

Nas unidades de cuidados intensivos, 4.662 pacientes com covid-19 foram internados na segunda-feira (o que representa mais 77 em um dia), dos quais 2.662 (58 a mais em relação a domingo) precisam de estar ventilados, segundo dados da Associação Interdisciplinar de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Em apenas um dia, as unidades de cuidados intensivos receberam 382 novos pacientes com covid-19 e 114 dos admitidos morreram.

Atualmente, 20.503 camas nos cuidados intensivos estão ocupadas, mais 1.867 por pacientes menores, e 3.275 estão livres, além de 958 reservadas para crianças.

Na Alemanha, 5.035.195 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 – 6,1% da população – e 13.196.552 (15,9%) pelo menos uma, segundo o relatório divulgado na segunda-feira pelo RKI.

Nas últimas 24 horas, 198.031 cidadãos receberam a primeira dose da vacina e outros 49.397 a segunda.