As grutas, o único equipamento cultural sob tutela do Estado que permanece encerrado devido à pandemia da covid-19, reabrem no dia 01 de agosto, anunciou hoje a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, no Parlamento.

Lembrando que as grutas são “o único equipamento cultural que falta abrir, pelas razões que se tornam óbvias, que tem que ver com oxigenação e circulação de ar”, Ângela Ferreira afirmou, numa audição na comissão parlamentar de Comunicação e Cultura, que a tutela recebeu, “hoje de manhã, um parecer favorável da Saúde”, em relação à reabertura daqueles espaços. “Portanto na próxima resolução de Conselho de Ministros, as grutas vão poder reabrir, ou seja, a partir de dia 01 de agosto, as grutas vão reabrir, cumprindo os planos de contingências e regras aplicadas aos equipamentos culturais”, afirmou. O anúncio foi feito por Ângela Ferreira em resposta à deputada do PSD Olga Silvestre, que questionava sobre o facto de as grutas, nomeadamente as de Mira de Aire, em Porto de Mós, ainda estarem encerradas. Na semana passada, os deputados do PSD eleitos por Leiria questionaram a ministra da Cultura sobre o mesmo assunto. Na pergunta enviada, os deputados verificavam que “as grutas nos outros países da Europa e nos EUA [se encontravam] abertas ao público” e sublinhavam que o espaço de Mira de Aire tem “o plano de contingência aprovado, que ainda é mais restritivo do que a DGS [Direção-Geral da Saúde] aconselha”. Os sociais-democratas consideram que “não se justifica manter o encerramento das grutas de Mira de Aire, atendendo a que todos os museus, monumentos e imóveis equiparados estão abertos ao público”. Continuar a ler As grutas de Mira de Aire estão encerradas desde o dia 15 de março. Os equipamentos culturais começaram a reabrir em 04 de maio, de acordo com o “Plano de Desconfinamento” do Governo, aprovado em 30 de abril. Em 04 de maio, reabriram livrarias, bibliotecas e arquivos, seguindo-se museus, palácios, galerias e monumentos, em 18 de maio. Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos puderam reabrir a partir de 01 de junho. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram