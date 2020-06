Este tipo de ação “não só prejudica ainda mais a liberdade de expressão no país, mas também prejudica os esforços daqueles que enfrentam a crise sanitária e coloca em risco a vida destes profissionais e de outras pessoas”, afirmou o diretor de investigação da AI para a região do Médio Oriente e norte de África, Philip Luther.

Em termos totais, o Egito registou oficialmente mais de 49 mil casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo 1.850 vítimas mortais.

Mas, em maio passado, um responsável egípcio admitiu que o número realista de casos naquele país poderá ser na ordem dos 100 mil.

Pelo menos 68 profissionais de saúde morreram no Egito por causa da doença covid-19 e mais de 400 ficaram infetados com o novo coronavírus, de acordo com a associação egípcia de médicos.

Nas últimas semanas, o número diário de novos contágios no Egito tem ultrapassado frequentemente os 1.000 casos, situação que tem levantado receios sobre uma potencial rutura, a curto prazo, do sistema de saúde do país.

Na terça-feira, o Sindicato dos Médicos egípcios divulgou que instou o procurador-geral do Egito a libertar cinco médicos que tinham sido detidos depois de terem manifestado a sua frustração perante a forma como o Ministério da Saúde daquele país está a lidar com a crise da covid-19.