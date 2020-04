“Se a senhora ministra [do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social] entendeu fazer uma testagem mais massiva, nós acompanharemos. E, sempre que for necessária a nossa colaboração, lá estaremos”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

O governante notou que “Portugal está a testar cerca de 30 mil pessoas por milhão de habitante”, mais do que “Itália, Alemanha ou Áustria”, pelo que, se reforçar ainda mais a capacidade de testagem, terá capacidade de alargar os testes feitos em lares.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social revelou que mais de 17.000 testes ao novo coronavírus já foram feitos em lares de idosos em Portugal e as autoridades pretendem atingir os 70 mil em maio.

Das 820 mortes associadas à covid-19 registadas em Portugal, 327 ocorreram em lares de idosos, revelou na quinta-feira a diretora-geral da Saúde.

"Nos lares ocorreram 327 óbitos, sendo que a distribuição pelo país é de 180 na região norte, 106 no centro, 39 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, um caso no Alentejo e outro no Algarve”, disse esta semana Graça Freitas numa conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia em Portugal.