“O apelo que fazemos, e acho que nem será necessário porque todos os autarcas são muito conscientes nesta matéria, é obviamente cumprir as medidas que foram tomadas em Conselho de Ministros”, disse António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa regular sobre a situação epidemiológica em Portugal.

No sábado, o Conselho de Ministros decidiu que 121 municípios vão ficar abrangidos, a partir de hoje, pelo dever cívico de recolhimento domiciliário, novos horários nos estabelecimentos e teletrabalho obrigatório, salvo "oposição fundamentada" pelo trabalhador, devido à covid-19.

Alguns concelhos, como Alcácer do Sal e Moimenta da Beira, contestaram no entanto a sua inclusão nessa lista, alegando que se tratou de um erro.

Questionado sobre estas declarações, o secretário de Estado avisou que todos os concelhos abrangidos (aqueles que têm mais de 240 casos de infeção com o vírus da covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) devem cumprir as novas medidas.

“Qualquer violação destas medidas poderá pôr em causa aquilo que são as medidas sanitárias e os respetivos resultados em termos de saúde pública”, alertou, ressalvando que não acredita que isso aconteça.

Durante a conferência, António Lacerda Sales aproveitou ainda para revelar que o índice de transmissibilidade de infeção tem vindo a registar uma diminuição nas últimas semanas.

À data de hoje, o chamado Rt era 1,14, em comparação com o valor de 1,27 registado em 10 de outubro e para a região Norte, que continua a ter o maior número de infeções, o Rt é hoje de 1,13 (era 1,36 em 10 de outubro).

O secretário de Estado atualizou também o número de camas afetas à covid-19 disponíveis e da taxa de ocupação das enfermarias e Unidades de Cuidados Intensivos, que ultrapassa já os 85%.

“A nível nacional, neste momento, das 17.216 camas em enfermaria e das 892 que temos em UCI, temos afetas à covid-19 2.370 camas em enfermaria e 373 em UCI. Temos neste momento ocupadas em camas de enfermaria 2.012 e em UCI 325”, precisou.

Significa isso que a taxa de ocupação de camas de enfermaria de doentes com covid-19 situa-se nos 85%, sendo de 87% nas UCI.

Portugal regista hoje 7.497 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 59 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado o número de novos casos inclui o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30 de outubro.