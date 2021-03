A conferência, que decorre no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, abordará temas como “a saúde global em tempo de pandemia, as alianças estratégicas UE-África, nomeadamente no acesso a vacinas, e a promoção da cobertura universal em saúde”.

A abertura conta com intervenções da ministra da Saúde, Marta Temido, do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e, através de mensagens gravadas, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, e da vice-secretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohammed.

Após uma intervenção da comissária europeia para a Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, os debates organizam-se em diferentes painéis subordinados a temas como a cooperação entre a Europa e África no domínio das vacinas contra a covid-19, a abordagem da UE à Saúde Global ou a Governação Global da Saúde em África.

Entre os intervenientes constam o presidente da Aliança Global para as Vacinas, José Manuel Durão Barroso, a diretora da Organização Mundial de Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, a diretora-executiva da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, e a diretora do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), Andrea Ammon, ou ainda o diretor do Centro Africano para a Prevenção e Controlo de Doenças (ACDC), John Nkengasong.

A tarde, dedicada à discussão do impacto das alterações climáticas nas doenças zoonóticas (transmitidas por animais), da resistência antimicrobiana ou da liderança para uma cobertura de saúde universal, conta com intervenientes como a Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Fernando de Almeida.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, encerram a conferência.