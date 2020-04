A data foi avançada à Lusa pela Fundação, que, numa nota hoje divulgada, refere que a iniciativa abrange 191 enfermeiros e 136 assistentes operacionais do Hospital de Santa Maria e 186 enfermeiros e 154 assistentes operacionais do Hospital de Santo António. Todos "estão em contacto direto" com doentes com covid-19.

Os testes serológicos, que consistem na prática na recolha de uma amostra de sangue, permitirão atestar a imunidade à covid-19 em pessoas sem sintomas, ao pesquisarem anticorpos contra o novo coronavírus, que causa a doença respiratória aguda.

Justificando a iniciativa, a Fundação Champalimaud assinala que os testes "revestem-se da maior importância para os profissionais de saúde, uma vez que estão mais expostos ao risco, entre os quais enfermeiros e assistentes operacionais".

Especialistas, nomeadamente imunologistas, têm defendido que os testes serológicos são uma ferramenta útil para se perceber quem está mais protegido ou exposto ao coronavírus SARS-CoV-2 e pode ou não retomar progressivamente a sua vida normal, como trabalhar. Ou saber que profissionais de saúde podem ou não continuar na linha da frente dos cuidados aos doentes.

Contudo, os especialistas advertem que os testes serológicos – que procuram anticorpos no soro sanguíneo – só serão eficazes se identificarem anticorpos específicos para o novo coronavírus, não sendo certo qual o grau de imunidade conferida (se é duradoura ou não) a ponto de evitar uma reinfeção.