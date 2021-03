Os Estados Unidos registaram no sábado mais 761 mortes atribuídas a covid-19 e 64.266 novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença, de acordo com dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins.

Com os dados divulgados pelas 20:00 locais de sábado (00:00 de hoje em Lisboa), os Estados Unidos registam um total de 30.215.544 casos confirmados de infeção e 548.813 mortes devido à covid-19. A Califórnia é agora o estado mais afetado pela pandemia, com 58.800 mortes, seguido de Nova Iorque (49.928), Texas (48.039), Florida (33.142), Pensilvânia (24.960), Nova Jérsia (24.382) e Ilinóis (23.498). Entre os estados com maior número de mortos estão também a Geórgia (18.926), Ohio (18.525), Massachussets (17.086), Michigan (17.047) e Arizona (16.912). Em relação a número de contágios, a Califórnia soma 3.657.365, o Texas 2.779.144, a Florida 2.039.062, Nova Iorque 1.841.822 e Illinois 1.235.485. O número provisório de mortos — 548.813 — excede em muito as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetou entre 100 mil e 240 mil mortes devido à pandemia da covid-19. O novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, previu que no total morreriam mais de 600 mil pessoas no país por causa do novo coronavírus. Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção de evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 596 mil mortos no início de julho. Na campanha de vacinação a decorrer no país, 91,7 milhões de pessoas (27,6% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, incluindo 50,1 milhões (15,1%) que já estão completamente vacinados. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.768.431 mortos no mundo, resultantes de mais de 126 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 16.827 pessoas dos 820.042 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.