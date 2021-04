Desde o início da pandemia, o país acumulou 572.194 óbitos e 32.076.079 infeções confirmadas.

Os EUA são o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortes devido à covid-19.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 01 de agosto.

O país já administrou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus a 138,6 milhões de pessoas (41,8% da população), tendo 93 milhões (28%) completado a inoculação, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.965 pessoas dos 834.442 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.