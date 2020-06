O apelo foi deixado por Graça Freitas na conferência de imprensa diária sobre a pandemia de COVID-19, em que fez questão de assinalar o Dia Mundial da Criança, em que se celebram os seus direitos, nomeadamente de “ter resposta às suas necessidades e de terem um desenvolvimento harmonioso e saudável”.

“Portanto, queremos aqui deixar claro que tudo o que diz respeito ao universo das crianças deve manter-se na área da saúde, desde as consultas pré-concecionais, à gestação, à altura do parto, ao nascimento, à saúde infantil, ao teste do pezinho que é tão importante”, declarou.

Mas o “grande apelo” é à vacinação: “não há nenhum motivo neste momento para que as crianças não tenham as suas vacinas atualizadas”.

“A vacina evita muitas doenças, algumas delas graves, e, portanto, nesta altura a última coisa que nós queremos ter é surtos de outras doenças”, salientou.

Graça Freitas assegurou ainda que os centros de saúde estão preparados para receber as crianças. “É preferível marcar, obviamente, para evitar filas e aglomerados, mas tirando este pequeno conselho tudo o resto está feito em segurança para as poder vacinar”.