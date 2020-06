No voo fretado pelo operador turístico TUI chegaram 189 passageiros, dos quais cerca de vinte são jornalistas e o resto turistas alemães, que iniciam a temporada de verão no quadro de um projeto piloto que adianta seis dias a abertura oficial das fronteiras.

O voo de Dusseldorf, que será seguido esta tarde por outro de Frankfurt, é o primeiro dos 47 voos autorizados pelo Ministério da Saúde espanhol para os aeroportos de Maiorca, Ibiza e Menorca até 30 de junho e que fazem parte do plano de relançamento do turismo em segurança no país.

A decisão do Governo espanhol de antecipar a reabertura das fronteiras ao turismo para 21 de junho, o próximo domingo, leva a que a duração do projeto seja agora de apenas uma semana, sendo seis os voos programados para estes primeiros dias - cinco em Maiorca e um em Ibiza -, já que os outros 41 voos já estavam programados para começar no próximo domingo.

O projeto piloto está previsto para um máximo de 10.900 turistas dos aeroportos alemães de Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover e Stuttgart, e foi negociado com os operadores turísticos TUI, DER Touristik e Schauinslad-Reisen, assim como os hotéis do arquipélago das Baleares (Mediterrâneo).

Os alojamentos para estes turistas foram equipados com medidas de segurança, equipados com informações e cartazes para encorajar os hóspedes a seguir as recomendações de saúde, e com pessoal especialmente treinado.