Aos jornalistas, a deputada assinalou que teve “ocasião de perguntar, quer à senhora ministra da Saúde, quer ao senhor primeiro-ministro, se [a Linha SNS 24] estava a funcionar cabalmente, tendo sido a resposta que sim, que até tinha sido reforçada com 100 enfermeiros”.

“Face aquilo que entretanto sucedeu, ao afastamento do seu responsável com fortes críticas à capacidade de resposta da linha” e “sabendo também que os profissionais de saúde se têm vindo a queixar de falta de informação, designadamente através da linha de apoio ao médico”, o CDS quer ouvir o que os “responsáveis pelos principais e mais diretos agentes no combate ao Covid-19”, têm para dizer.

Na próxima terça-feira será ouvida pelos deputados a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, também sobre o novo coronavírus.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou nove casos de infeção.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.

