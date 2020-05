"Considerando que devem ser sempre seguidas as recomendações e orientações das autoridades de saúde, parece existir, para o caso das companhias aéreas, um alçapão para as excecionar, já que ninguém compreende como se conseguem garantir medidas de distanciamento com a lotação dos aviões completa. Nem autoridades portuguesas, nem autoridades europeias, nem as companhias aéreas o conseguiram explicar até ao momentos", criticam os deputados.

O BE diz estar "atento à crise que o setor da aviação atravessa, fruto da queda da procura e das restrições de voos", mas manifesta preocupação com a decisão de retirar os limites de lotação, dizendo ser incompreensível "como vão ser asseguradas as distâncias físicas necessárias para minimizar o risco de contágio".

O Governo anunciou em 21 de maio que os aviões vão deixar de ter lotação de passageiros reduzida, de dois terços, a partir de 01 de junho e que o uso de máscara comunitária será obrigatório nos aviões.

Em comunicado, o gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação justificou a decisão dizendo que "importa agora alinhar as regras nacionais pelas regras europeias no que toca ao transporte em aviação civil, em que uma estratégia europeia e internacional uniformes são fundamentais para a retoma do setor e da confiança dos passageiros".

"Em termos internacionais, têm vindo a ser estudadas e propostas recomendações sobre um conjunto de medidas sanitárias de combate à epidemia SARS-CoV-2 no setor dos transportes aéreos e a limitação de capacidade das aeronaves não faz parte dessas recomendações", refere o Governo, adiantando que "não se justifica, por isso, que Portugal as mantenha, prejudicando as companhias sujeitas à sua jurisdição".

