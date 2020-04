Após a inscrição, o participante irá receber um dorsal por e-mail e é convidado a enviar uma fotografia ou vídeo da sua atividade física para ser partilhada nas redes sociais do evento.

Além de ajudar os hospitais da região, o evento pretende "motivar" os cidadãos a fazer atividade física durante o período de confinamento domiciliário devido à pandemia.

"Já sou atleta há mais de 20 anos e há dias que não me apetece fazer os exercícios que costumo fazer. Este objetivo é outra coisa. Apesar de serem os mesmos exercícios, é diferente, é numa outra causa e envolvido com outros", assinala Márcio Azevedo, atleta e treinador do Clube Operário Desportivo e auxiliar técnico no Hospital Divino Espírito Santo.

As inscrições poderão ser realizadas em ppl.pt/covid19/acores e, apesar de a prova decorrer em 25 de abril, os donativos poderão ser realizados até 30 de abril.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.

Portugal regista 762 mortos associados à covid-19 em 21.379 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 1.172 estão hospitalizadas, das quais 213 em unidades de cuidados intensivos, e o número de doentes curados aumentou 50,3%, de 610 para 917.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".