As autoridades alemãs registaram 15.352 infeções do novo coronavírus nas últimas 24 horas, após o último máximo de 19.059 no sábado, e 131 mortes, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na terça-feira, o número de novas infeções era de 11.409 em 24 horas. Os casos positivos contabilizados desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, somam 560.379 e 10.661 mortes. O RKI estima que cerca de 371.500 pessoas recuperaram da doença e atualmente existem cerca de 178.200 casos ativos. Em todo o país, a incidência acumulada nos últimos sete dias era de 120,1 casos por 100 mil habitantes na segunda-feira. O número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos chegou a 2.243, dos quais 1.167 estão a receber ventilação assistida, segundo dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI) atualizados na segunda-feira. Atualmente, 20.921 camas de cuidados intensivos estão ocupadas, embora os especialistas alertem para a falta de pessoal especializado nessas unidades. A Alemanha iniciou na segunda-feira um confinamento parcial decretado pelo governo para tentar conter o aumento diário de novo casos de covid-19, que quase atingiu, na semana passada, os 20 mil. O governo alemão optou por fechar desde segunda-feira e durante um mês bares, cafés, cinemas, teatros, museus e outros estabelecimentos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.