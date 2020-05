Os dados foram avançados pelo diretor do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (Africa CDC), John Nkengasong, durante a conferência de imprensa semanal a partir da sede da organização em Adis Abeba, na Etiópia.

"Na semana entre 30 de abril e 06 de maio, foram reportados 14.757 novos casos de covid-19 comparados com os 10.500 registados na semana anterior. Tivemos 1,5 vezes mais casos esta semana, com uma média de 2.108 por dia", disse.

O responsável do África CDC assinalou o facto de o continente ter ultrapassado hoje a barreira dos 50 mil casos de infeção pelo novo coronavírus e as duas mil mortes (2.012), adiantando que a taxa de mortalidade no continente se situa nos 3,9%.

"O número de mortes inclui pessoal médico, o que é lamentável. Temos de proteger as pessoas que nos protegem, mas infelizmente estamos a ver uma tendência crescente de mortes entre os profissionais da saúde", afirmou.

Por outro lado, apontou John Nkengasong, mais de 17.500 doentes foram dados como recuperados. "Temos de celebrar qualquer pequena vitória", disse.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 1.959 para 2.012, enquanto as infeções aumentaram de 49.352 para 51.698. O número total de doentes recuperados subiu de 16.315 para 17.590.