Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 7.487 novos casos de infeção com o novo coronavírus, metade dos quais no norte de África, e houve mais 7.231 recuperados, para um total de 1.083.438.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, que passou hoje as 700 mil infeções (701.396) e regista 16.486 óbitos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 648.214 casos e 15.427 mortos.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 269.575 pessoas infetadas e 9.409 mortos e na África Ocidental o número de infeções subiu para 168.020 e o de vítimas mortais para 2.509.

Na região da África Oriental, há 151.501 casos e 2.979 mortos, e na África Central estão contabilizados 56.170 casos e 1.059 óbitos.