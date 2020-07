O comunicado diário emitido por aquela entidade informa que "as 888 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da Região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de covid-19".

Assim, a Região mantém um total de 154 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se, atualmente, seis casos positivos ativos, sendo quatro na ilha de São Miguel, um na ilha Terceira e um na ilha das Flores.

O mais recente caso foi comunicado no sábado, detetado nas Flores, um homem com 39 anos que desembarcou "na ilha de São Miguel em 30 de junho, proveniente de ligação aérea com o território continental, tendo seguido para as Flores no dia 01 de julho".

"À chegada à Região, o homem apresentou teste de despiste negativo para infeção por SARS-CoV-2, tendo a análise realizada ao sexto dia produzido resultado positivo", explicou no sábado a Autoridade de Saúde dos Açores, indicando que o mesmo "apresenta situação clínica estável".

Até agora no arquipélago açoriano, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 538 mil mortos e infetou mais de 11,64 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.