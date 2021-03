“Todos os casos foram registados em São Miguel, sendo 10 no concelho de Ponta Delgada, cinco no concelho da Lagoa e cinco no concelho da Ribeira Grande”, refere a Autoridade de Saúde Regional dos Açores, no seu comunicado diário.

Os 20 novos casos foram detetados “em contexto de transmissão comunitária”, tendo sido realizadas 1.760 análises na região nas últimas 24 horas.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, em Ponta Delgada foram registados cinco casos na freguesia dos Arrifes, quatro em São Pedro e um nas Capelas.

Na Lagoa há um novo caso no Rosário, um em Água de Pau, um em Santa Cruz e dois no Cabouco, enquanto na Ribeira Grande foram diagnosticados três casos no Pico da Pedra e dois em Rabo de Peixe.

Um dos casos reportados hoje, que se encontra internado no hospital de Ponta Delgada, tinha já testado positivo no dia 11, mas não tinha sido “incluído no comunicado do dia seguinte”, revelou a Autoridade de Saúde Regional, acrescentando que foi também corrigida a freguesia de residência de outro caso de São Sebastião para a Fajã de Baixo (ambas em Ponta Delgada).

Por outro lado, foram registadas duas recuperações, uma na ilha Terceira (em Santa Cruz, na Praia da Vitória) e outra em São Miguel (em Rabo de Peixe, na Ribeira Grande).

O número de doentes com covid-19 internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, aumentou de dois para três.

Também o número de vigilâncias ativas é agora maior, passando de 1.014 para 1.236.

Os Açores têm atualmente 87 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 83 em São Miguel, três no Pico e um na Terceira.

Desde o início da pandemia foram detetados na região 3.989 casos positivos, tendo ocorrido 3.766 recuperações e 29 óbitos.

Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 67 pessoas e 40 comprovaram cura de anterior infeção.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.640.635 mortos no mundo, resultantes de mais de 119 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.669 pessoas dos 813.716 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

CYB // VAM

Lusa/fim