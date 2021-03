No seu boletim diário, a Autoridade de Saúde dos Açores assinala ainda que se registaram seis recuperações, sendo uma no concelho da Horta, ilha do Faial, e cinco na ilha de São Miguel.

Quanto aos novos casos detetados nas últimas 24 horas, foram identificados, em concreto, no concelho da Ribeira Grande sete novos doentes na vila de Rabo de Peixe, que se encontra parcialmente sob cerca sanitária.

De acordo com o comunicado da Autoridade de Saúde açoriana, foram ainda detetados três novos casos no concelho da Lagoa (São Miguel), dos quais três na freguesia de Nossa Senhora do Rosário.

"Todos os casos resultam de transmissão comunitária", refere a Autoridade de Saúde Regional, acrescentando que, no decurso da investigação epidemiológica, foi verificado que dois casos positivos, inicialmente alocados ao concelho de Ponta Delgada - freguesias de Fenais da Luz e Livramento, se encontram a residir no concelho da Ribeira Grande, nomeadamente em Rabo de Peixe.

O arquipélago continua hoje sem doentes de covid-19 internados e tem atualmente 956 vigilâncias ativas.

Assim, existem atualmente nos Açores 83 casos positivos ativos, sendo 70 em São Miguel, 10 no Pico e três na Terceira.

Desde o início da pandemia já foram apurados 3.905 casos positivos nos Açores, 3.688 pessoas recuperaram da doença e 29 morreram.

