Segundo os dados da AFP, libertados às 20:43 (hora de Lisboa), desde o início da pandemia da COVID-19, foram detetados mais de 291.420 casos de infeção em 165 países e territórios, número que apenas refletem uma fração do número real de contaminações, já que um grande número de países só está a testar os casos que necessitam de internamento hospitalar.

A Itália, que registou a primeira morte no final de fevereiro, conta com 4.825 mortos, de um total de 53.578 casos. Segundo as autoridades italianas, mais de 6.000 dos infetados já estão curados.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da COVID-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

O novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo e foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.