Em declarações à agência Lusa, o presidente da CCP, João Vieira Lopes, diz esperar que o Governo defina uma política em relação às empresas do setor privado, defendendo que o encontro agendado para as 18:00 de hoje no Ministério da Economia com várias associações empresariais “já devia ter acontecido há mais tempo”.

“As confederações não têm meios e da nossa parte podemos avançar com as questões sanitárias mais básicas, mas o fundamental é saber qual a política que o Governo vai definir em relação às empresas”, afirma o presidente da CCP, uma das confederações patronais convocadas pelo Ministério da Economia para a reunião.

O presidente da CCP diz que é preciso uma política oficial que estabeleça, por exemplo, quem financia os trabalhadores que tiverem de ficar em quarentena ou que medidas serão tomadas para os transportes públicos, que é um local de contágio.

Segundo Vieira Lopes, as associações empresariais foram convocadas na quinta-feira para uma reunião no Ministério da Economia, em Lisboa, dedicada ao tema do coronavírus.

Além da CCP, o Ministério liderado por Pedro Siza Vieira chamou as confederações da Indústria (CIP) e do Turismo (CTP), solicitando que as mesmas convoquem, por sua vez, os seus associados relevantes na matéria, nomeadamente associações relacionadas com os setores potencialmente mais expostos aos mercados asiáticos, como os têxteis e vestuário, a metalomecânica e o farmacêutico.

A Lusa tentou falar com a CIP - Confederação Empresarial de Portugal e com a CTP - Confederação do Turismo de Portugal, mas até ao momento não foi possível.