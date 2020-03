O Centro de Controlo e Prevenção de Doença (KCDC) sul-coreano indicou que foram registados nove mortos, nas últimas 24 horas. Desde o início do surto, o país conta 152 vítimas mortais da covid-19.

No princípio de março, a Coreia do Sul era o segundo país mais atingido no mundo em número de infetados, logo a seguir à China.

As autoridades disseram que continuam a acompanhar com muita atenção os casos registados na área metropolitana de Seul e as pessoas que estão a regressar do estrangeiro.

O KCDC acrescentou que 35 dos 105 novos casos foram identificados em Seul e na vizinha província de Gyeonggi, onde reside metade dos 51 milhões de habitantes do país.

Dos 9.538 casos da covid-19, 5.033 pessoas recuperaram e tiveram alta, adiantou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 351 mil infetados e mais de 21 mil mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.

Os países mais afetados a seguir a Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.517 mortes reportadas (35.408 casos), a França, com 2.314 mortes (37.575 casos) e os Estados Unidos com 2.010 mortes.

O número de mortes causadas pela COVID-19 em África subiu para 117 com os casos acumulados a ultrapassarem os 3.900 em 46 países, segundo a mais recente atualização das estatísticas sobre a pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.