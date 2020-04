Os 55 países mais afetados por essas crises alimentares têm "uma capacidade muito limitada ou inexistente de lidar com as consequências económicas e de saúde" dessa crise, indica o relatório.

Segundo o documento, mais da metade dos 77 milhões de pessoas que sofrem de insegurança alimentar aguda em países onde o conflito foi identificado como o principal fator "estava no Médio Oriente e na Ásia".

No entanto, de acordo com o relatório, os conflitos regionais continuam também a causar altos níveis de insegurança alimentar aguda "na bacia do Lago Chade e no centro do Sahel".

O aumento de 22 milhões de pessoas afetadas, em comparação com a edição de 2019, leva em consideração a adição de países ou regiões, mas, comparando os 50 países que estavam nos relatórios de 2019 e 2020, a população em crise " subiu de 112 milhões para 123 milhões", afirmam os autores do relatório.

O agravamento da insegurança alimentar é particularmente visível em zonas de conflito como na RD Congo e no Sudão do Sul, ou em países afetados pelo agravamento da seca ou pela situação económica, como Haiti, Paquistão e Zimbabué.