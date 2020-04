Em 24 horas, o país sul-americano registou 68 vítimas mortais e 1.089 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, que causa a COVID-19, sendo que a taxa de letalidade da doença no Brasil está fixada em 5,4%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados (560 mortos e 8.419 pessoas infetadas), seguindo-se o Rio de Janeiro, (155 vítimas mortais e 2.607 casos confirmados). A terceira unidade federativa com mais casos é o Ceará, que teve, até ao momento, 67 óbitos e 1.582 casos de infeção.

A região Sudeste concentra o maior número de casos confirmados até ao momento, com 12.125 casos confirmados, sendo que no lado oposto encontra-se o centro-oeste brasileiro, com 1.009 infetados.

No entanto, os números de infetados no Brasil não são considerados confiáveis porque os testes têm sido realizados a pessoas que procuraram atendimento médico nos hospitais, e o Governo admite que haja uma subnotificação de casos.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, visitou, juntamente com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, um hospital de campanha com 200 camas que está a ser construído em Águas Lindas de Goiás, município a 57 quilómetros da capital brasileira, Brasília.

A visita de Bolsonaro provocou aglomerações de populares que gritaram palavras de ordem a favor do chefe de Estado brasileiro.

Os apoiantes do Presidente também aproveitaram para criticar jornalistas e o governador de Goiás, que rompeu politicamente com o chefe de Estado brasileiro por discordar de sua postura na resposta à pandemia da COVID-19 – Bolsonaro tem-se mostrado contra o isolamento social como medida para travar o contágio, alertando para efeitos negativos para a economia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 341 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.