De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, foram registados mais 99 novos casos na sexta-feira (tinham sido 108 no dia anterior), para um total de 59.918 no país desde o início do surto, em fevereiro passado.

O boletim dá ainda conta de oito mortes nas últimas 24 horas (face às 10 reportadas na sexta-feira), totalizando as 9.650.

Em ambos os casos regista-se uma tendência de diminuição, com os números a recuarem aos níveis de março.

Nas últimas 24 horas, foram também hospitalizadas 23 pessoas, (num total de 17.591), enquanto outras 49 tiveram alta hospitalar (o que perfaz 16.547 ao todo).

Entre o início de março e 12 de junho foram realizados 647.951 testes na Bélgica, adiantam as autoridades de saúde belgas.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.505 pessoas das 36.180 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.