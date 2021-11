"Atualmente, estamos a viver uma pandemia essencialmente dos não vacinados, e é grande", afirmou. "Em algumas regiões da Alemanha, as camas de unidades de cuidados intensivos (UCIs) disponíveis estão a acabar de novo".

"A quarta onda da pandemia avança, como temíamos, porque o número de pessoas vacinadas não é suficiente", corroborou Lothar Wieler, presidente do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch.

Wieler lamentou que as regras de acesso aos locais públicos não sejam aplicadas da maneira correta.

O ministro conservador pediu às regiões, que têm competência na área de saúde, que endureçam as regras para os não vacinados em caso de aumento de contágios, com a proibição, por exemplo, do acesso a alguns locais públicos ou a exigência de um teste de diagnóstico negativo, que são caros no país.

"Não tem nada a ver com bullying de vacina", declarou, "mas com evitar uma sobrecarga do sistema de saúde".

O ministro também afirmou que deseja acelerar as vacinas de reforço, recomendadas para pessoas com mais de 70 anos, seis meses após a conclusão do primeiro ciclo vacinal.

A Alemanha registou nos últimos dias um aumento dos casos de COVID-19. Nesta quarta-feira foram registados mais de 20.000 novos contágios em 24 horas e 194 mortes, segundo o balanço oficial.

A chanceler Angela Merkel expressou preocupação com os números dos últimos dias e falou que estava "triste" por ver que "entre dois e três milhões de alemães de mais de 60 anos ainda não tomara a vacina".

De acordo com os números do instituto Robert Koch, 66,8% dos alemães (55,6 milhões de pessoas) estão completamente vacinados.