O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados mais recentes dos relatórios oficiais dos 55 membros da organização, refere hoje que desde domingo foram registados na região 8.160 casos e dados como recuperados 6.681 doentes.

No total, em África existem atualmente 975.643 recuperados do novo coronavírus.

O maior número de casos e mortos continua a registar-se na África Austral, com 670.084 infeções e 15.015 mortos. Só a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 625.056 casos e 14.028 vítimas mortais.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 228.417 pessoas infetadas e 8.479 mortos e na África Ocidental o número de infeções subiu para 159.960 e o de vítimas mortais para 2.386.

Na região da África Oriental, o número de casos de COVID-19 é de 133.104 e 2.670 mortos e na África Central estão contabilizados hoje 53.665 casos e 1.039 óbitos.