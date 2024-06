As pessoas que sofrem de uma patologia neurológica podem ficar com sequelas como a fraqueza muscular, a perda de capacidade cardiorrespiratória e a perda de coordenação dos movimentos. Isto leva-as a que se tornem sedentárias. A longo prazo, o sedentarismo prolongado leva também ao encurtamento dos tecidos, a problemas gastrointestinais, a problemas de pele e a dores crónicas, o que provoca uma perda significativa da qualidade de vida das pessoas afetadas.

O exercício físico demonstrou, em numerosos estudos, que pode inverter os problemas acima referidos. Aumenta a força muscular, melhora a capacidade aeróbica da pessoa e a sua coordenação de movimentos como a marcha e o equilíbrio. No caso de uma pessoa com deficiência, o exercício físico pode tornar-se um complemento na fase mais intensa da recuperação motora e, além disso, uma forma de preservar as conquistas obtidas, uma vez que a atividade física regular é uma opção para prevenir e evitar complicações secundárias no futuro, como a imobilidade do paciente.

Olhando para trás, a reabilitação tradicional baseia-se principalmente em terapias manuais, com pouco envolvimento ativo do doente, que são realizadas numa dose baixa com base em massagens, alongamentos ou exercícios de intensidade muito baixa que não seguem as evidências científicas atualizadas. Esta é uma grande diferença em relação às terapias mais avançadas, as terapias intensivas. Estas são realizadas com uma dosagem mais elevada, são conseguidas com trabalho na clínica e são complementadas com trabalho em casa. Por outras palavras, exigem uma participação ativa do doente em todos os momentos. Na terapia, é aplicada uma intensidade média-alta para trabalhar a força e a resistência aeróbica, sendo o programa regularmente adaptado a cada indivíduo. São também utilizadas tecnologias avançadas, como a realidade virtual e os dispositivos robóticos, para medir e ajustar o tratamento com maior precisão.

Para poder propor uma série de exercícios específicos para cada caso, é necessário que sejam efetuadas observações por profissionais de saúde como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, neuropsicólogos e nutricionistas. O objetivo é saber quais são os pontos fortes e fracos da pessoa para que, a partir dos pontos fortes, possa melhorar progressivamente os pontos fracos. O estudo implica uma avaliação completa: história clínica, pontos fortes e fracos físicos, estado emocional e nutricional, modo como a pessoa descansa à noite, etc. O paciente deve ser avaliado como se fosse um atleta de alto rendimento, em que todos os aspetos que podem estar a influenciar o seu desempenho devem ser tidos em conta.

Os exercícios efetuados são de força, aeróbicos, de flexibilidade, de equilíbrio, de concentração, etc. São realizados com equipamentos e máquinas específicas que podem ser ajustadas para facilitar ou dificultar o exercício, consoante as capacidades de cada pessoa. O principal órgão que é trabalhado é o cérebro, responsável pelo controlo de todas as funções do corpo humano e do sistema nervoso. É claro que os músculos também vão melhorar, mas é preciso ter em consideração que os músculos não trabalham por si só, são controlados pelo cérebro. É por isso que a chave da intervenção é saber como treinar o cérebro. Se o cérebro melhorar, tudo o resto melhorará.

Os principais benefícios da atividade física na reabilitação são:

Aumento da força muscular;

Melhoria do equilíbrio;

Aumento da capacidade cardiorrespiratória com maior tolerância ao esforço;

Melhoria da coordenação dos movimentos e da flexibilidade;

O desenvolvimento de uma maior confiança para não cair.

Reflete-se também na melhoria do humor com diminuição da ansiedade e dos sintomas depressivos, bem como na diminuição da dor, entre outros. Alcançando assim um dos principais objetivos, que é o de capacitar estas pessoas para que possam e saibam tomar conta da sua própria saúde e evolução.

Note-se que o recurso ao exercício físico diário se destina a qualquer pessoa que tenha sofrido uma lesão, quer traumática quer ortopédica, a pessoas com cancro em quimioterapia ou radioterapia, a pessoas idosas sem patologia mas que começam a perder capacidades devido ao envelhecimento, para dar alguns exemplos.

Deste modo, a educação para a saúde é muito importante para sensibilizar para a importância da atividade física regular, bem como para a nutrição e o sono. Além disso, é importante ser mentalmente ativo e promover as relações sociais. Estes aspetos são fundamentais para que todos tenham a melhor qualidade de vida possível. As pessoas com deficiência são mais vulneráveis e têm mais probabilidades de desenvolver problemas de saúde, porque todos estes aspetos importantes (a atividade física, o sono, a nutrição e as relações sociais) começam a ser alterados. Por conseguinte, é essencial poder educá-las e capacitá-las para que possam retomar o caminho para uma melhor qualidade de vida.