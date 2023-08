Com a chegada do Verão, a exposição solar e as atividades ao ar livre são (ainda) mais frequentes, pelo que é crucial redobrarmos os cuidados a ter com a nossa pele de forma a evitarmos diversos problemas - entre os mais comuns, o aparecimento de manchas solares. As manchas do sol são causadas pela exposição solar em demasia - resultado do depósito da melanina na epiderme ou derme.

Para que consiga manter a saúde da sua pele durante o Verão eis algumas orientações fundamentais.

1. Protetor solar: O seu melhor amigo!

O uso de protetor solar é o primeiro e o mais importante passo a tomar para protegermos a nossa pele contra as manchas. Escolha um protetor solar de amplo espectro - com um fator de pelo menos 30 - e aplique generosamente por todo o corpo.

2. Vestuário de proteção

Pode usar, por exemplo, chapéus de abas largas que ajudam a proteger o rosto, pescoço e orelhas. A utilização de óculos de sol de boa qualidade é, também, importante para conseguir proteger os olhos e a pele sensível ao seu redor.

3. Horário de exposição

Deve evitar a exposição solar direta nas horas de mais calor - geralmente, entre as 10h e as 16h - pois é quando os raios UV estão mais intensos.

4. Hidratação constante

Beber água regularmente e manter a pele hidratada é bastante importante durante os dias mais quentes.

5. Alimentação saudável

Uma dieta rica em antioxidantes, tais como frutas e vegetais, ajuda bastante a nossa pele contra os danos causados pelos raios UV.

6. Evitar produtos fotossensíveis

Alguns produtos para a pele, como os ácidos esfoliantes e retinoides, podem aumentar a sensibilidade da pele ao sol e potencializar o risco de manchas.

Após um dia de exposição solar é, igualmente, importante cuidar da pele durante a noite. A utilização de produtos com ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C e niacinamida ajuda na reparação da pele danificada pelo sol e no combate ao aparecimento das manchas solares.

Por último, e não menos importante, o agendamento de consultas num dermatologista é fundamental para monitorar a saúde da sua pele e receber orientações especializadas.

Lembre-se de que a prevenção é a chave e, ao seguir estas práticas simples, está no caminho certo para proteger a sua pele dos danos causados pelo sol e de prevenir o aparecimento de manchas indesejadas. Ao manter uma rotina consistente de cuidados com a sua pele, garante a saúde da mesma a longo prazo.