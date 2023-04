A celulite é uma das condições físicas mais indesejadas, a nível estético. Ainda que se associe apenas a mulheres, uma vez que afeta quase 90% da população feminina, muitos são os homens que também têm. A celulite produz uma alteração da forma corporal e da aparência da pele (o chamado efeito “casca de laranja”) e uma das soluções para combatê-la é através de exercícios de tonificação.

O sedentarismo é uma das principais causas da falta de tonificação muscular provocando retenção de líquidos nas zonas mais propícias a ter celulite: glúteos, ancas e coxas, principalmente acima do joelho. Ao realizar exercícios de tonificação nessas zonas musculares melhoramos a circulação sanguínea e linfática, promovemos uma melhor oxigenação e maior firmeza da superfície da pele.

Quer acabar com a celulite? A PronoKal sugere quatro exercícios que pode realizar em casa.

1. Agachamentos

Faça 10 agachamentos com as pernas mais afastadas e com os dedos dos pés ligeiramente virados para fora. Mantenha a curvatura fisiológica das costas. Pode aumentar a intensidade segurando um jarro de água com as duas mãos ou colocando um elástico entre as pernas.

2. Elevação da pélvis

Deite-se de costas e levante a pélvis até ficar alinhada com o tronco, que deve ficar apoiado apenas nas omoplatas. Repita por 10 vezes.

3. Elevação lateral de pernas

Deite-se de lado, levante uma das pernas de forma a que a ponta do pé aponte ligeiramente para o chão. Faça este movimento 10 vezes e depois troque de perna.

4. Passo atrás

Dê 10 passos para trás com cada perna, tentando que o joelho da perna que fica para trás toque o chão. Mantenha a curvatura fisiológica das costas, tentando não dobrar o tronco para a frente. Pode aumentar a intensidade segurando um pequeno jarro de água ou halteres em cada mão. Se ficar desequilibrado/a, pode apoiar uma mão numa parede ou numa mesa.