O Scarlett Brasserie & Wine Bar apresenta-se como um pop-up exclusivo e traz agora a sua experiência culinária para Portugal, com presença no Hospes Infante Sagres Porto. Este hotel foi inaugurado em 1951, como o primeiro cinco estrelas da cidade.

Este pop-up faz parte de uma cadeia de restaurantes premiados em Banguecoque, Hong Kong e Singapura e apresenta especialidades de assinatura. Esta oferta é complementada com uma seleção de vinhos, com vinho a copo a partir de 3,50€.

Os grandes destaques do menu do chef Guillaume Chevalier incluem o entrecôte de carne de vaca maturada (48€), a costeleta (25€), as tábuas de charcutaria (a partir de 18€) e queijos (a partir de 6€) ou as ostras (a partir de 6€).

Com um bar interior, uma zona de restaurante, esplanada e pátio exterior, o Scarlett tem ainda várias iniciativas como Happy Hours diárias, com 50% de desconto numa seleção de sangrias e cocktails, Ladies’ Night às quintas-feiras, Dj ao vivo, às sextas e sábados, Brunch ao fim de semana, entre outras.

Em termos de decoração, o espaço é realçado por uma coleção selecionada de obras originais de artistas locais, sendo Raquel Gralheiro, a primeira artista residente.

Scarlett Brasserie & Wine Bar abre diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das 17h, e ao sábado e domingo, a partir das 12h. Sexta e sábado são os dias que encerra mais tarde, às 01h, enquanto nos restantes dias a hora de fecho é às 0h.