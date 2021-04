Os Fins de Semana Gastronómicos da Sopa Caramela decorrem de 30 de abril a 2 de maio e de 7 a 9 de maio, em sete estabelecimentos de restauração do concelho, que apresentam as suas versões desta sopa, confecionada à base de batata, feijão, repolho, cenoura, toucinho e enchidos.

As origens desta Sopa Caramela remontam aos “Caramelos”, alcunha com que foram batizados os trabalhadores rurais oriundos da Beira Litoral, que chegaram aos concelhos de Palmela, Moita, Pinhal Novo, Pegões, Alcochete, Montijo e Barreiro na primeira metade do séc. XX.

Com eles traziam hábitos alimentares e enchidos das suas terras, acabando por confecionarem esta Sopa Caramela, que juntava ingredientes mais abundantes da Estremadura, tendo por base a inspiração dos alimentos nortenhos.

Os estabelecimentos que participam nos Fins de Semana Gastronómicos da Sopa Caramela são os seguintes:

PALMELA

A Tipóia

Montinhoso. Tel. 962 308 242

Dom Rodrigo

Vila de Palmela. Tel. 216 033 897

Encerra ao domingo.

QUINTA DO ANJO

Casa da Pimenta

Vila Amélia - Cabanas. Tel. 212 100 391

Lancelote

Cabanas. Tel. 212 880 924

PINHAL NOVO

O Central

Pinhal Novo. Tel. 212 383 865

POCEIRÃO

A Moagem

Poceirão. Tel. 265 990 317

Encerra ao domingo.

Montalegre

Asseiceira. Tel. 265 995 662