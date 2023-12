A repórter mais gulosa de Portugal, autora da marca "Há alguém mais gulosa do que eu?", apresenta “as receitas ‘obrigatórias’ para a mesa de Natal, para os dias que antecedem a consoada e que se prolongam até ao réveillon. Porque isto dos doces de Natal dura vários dias, para aproveitar o espírito da época durante o máximo de tempo”, afirma Mafalda Agante.

Deste eBook fazem parte alguns dos doces preferidos da autora, como por exemplo: Natas do céu, Bolo de amêndoa e doce de ovos, Tarte de limão com queijo creme e framboesas, Pão de Ló cremoso de cacau, Tiramisù de doce de leite e Fondant de pistácio e chocolate. Não só para o Natal, até porque confessa que repete estas sobremesas ao longo de todo o ano.

“Se há altura em que provamos mais guloseimas, é esta. Neste eBook encontram várias sugestões tradicionais portuguesas ou de inspiração conventual, além de reinterpretações de propostas internacionais. Doces que despertam memórias e criam novas emoções. Receitas deliciosas para partilhar e repetir, várias vezes”, refere Mafalda.

Para os leitores do SAPO, Mafalda Agante oferece 10% de desconto ao adquirir este eBook exclusivo da loja online da autora.

Para usufruir deste desconto, basta escrever o código SAPO10 (válido durante cinco dias a partir da presente data) na opção "cupão de desconto" ao finalizar a compra na loja online.

Este eBook integra uma nova coleção de cinco eBooks disponíveis exclusivamente na loja online

Mafalda Agante é presença assídua nos media, lançou anteriormente três livros de receitas, disponíveis em livrarias e hipermercados. O último livro Doce e (Mais) Saudável venceu o prémio de melhor livro português no concurso Gourmand World Cookbook Awards 2021, na categoria “Desserts & Pastry”, e foi finalista do prémio Best in the World, em Paris. Apresenta ainda três livros de receitas fáceis e saudáveis para crianças, estes últimos escritos em coautoria.

Além de se dedicar também à consultoria, realiza masterclasses, show cookings e workshops para empresas e eventos. A autora disponibiliza centenas de receitas no seu blogue mafaldaagante.com.