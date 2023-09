Nos dias 1 e 8 de outubro, das 12h00 às 15h00, o InterContinental Lisbon acompanha-nos numa viagem gastronómica à Ásia, os seus pratos refrescantes, também conhecidos pelo seu contraste agridoce.

Iguarias que vão desde o Japão, com a famosa Sopa Miso, as poke bowls e as gyosas vegetarianas com molho teriyaki, até ao Vietname com a Bahn mi pp la, uma sanduíche vietnamita de ovo frito, passando pela Tailândia com a Tosta de caviar de berinjela e Manjericão tailandês com ovo escalfado.

São inúmeras as possibilidades neste brunch exótico onde os doces não ficam para trás. Pode desfrutar de uma Panqueca doce japonesa de feijão vermelho com topping de chocolate, do Bao de avelã torrada e Nutella, ou do Rolinho Califórnia de frutas exóticas com coulis de manga enquanto se refresca ou aquece com as bebidas deste menu. Chá gelado de matcha com lima e menta fresca ou Café dalgona coreano, são as bebidas especiais. Para os mais fiéis ao habitual, poderão optar pelos smoothies naturais, chás e infusões ou até um Cocktail Mimosa.

O menu orça os 36 euros por pessoa, sendo que as crianças dos quatro aos 12 anos têm desconto de 50% e o estacionamento está incluído. As reservas devem ser efetuadas através do telefone 213818700, e-mail lisha.reception@ihg.com ou do site.