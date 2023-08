Este verão o bacalhau é o protagonista em cerca de 250 restaurantes de todo o país. Numa parceria conjunta entre o Bacalhau da Noruega e a app TheFork, a iniciativa Bacalhau Sunny Edition acontece de 1 de agosto a 1 de setembro e são muitas as possibilidades de provar os pratos mais emblemáticos daquele que é considerado o “fiel amigo” dos portugueses.

A lista de restaurantes aderentes pode ser consultada no site e na App do TheFork. De norte a sul, passando pelas ilhas, há opções para todos os gostos, do Bacalhau com Cebolada, ao Bacalhau à Brás ou Bacalhau com Broa.

A escolha vai de acordo com a preferência. Da tasca mais típica ao fine dining, são muitas as oportunidades de desgustar esta iguaria.