Vivia-se em plena pandemia quando Roberta Medina, Katia Hickmann, Catarina Marques Vieira e Lucas Nogueira lançaram a Brigadeiro Gourmet LX. A marca que lançou várias edições especiais dos seus bolos, cookies, brownies e brigadeiros, apresentou uma loja online e conta, agora, com o seu primeiro ponto de venda físico.

O Quiosque da Brigadeiro Gourmet LX, no Oeiras Parque, funciona todos os dias da semana, entre as 10h00 e as 23h00, com apresentação e venda das delícias da marca para degustar no local ou levar para casa. É o caso dos brigadeiros (disponíveis em 12 sabores), das cookies artesanais, dos recém-lançados biscoitos com recheio de brigadeiro, dos brownies, dos cones com recheio de brigadeiro e, até, bolos caseiros cujos sabores irão mudando semanalmente.

créditos: Brigadeiro Gourmet LX

No Quiosque também é possível efetuar encomendas de qualquer um dos produtos da marca, sejam os disponíveis no ponto de venda físico ou outros. É o caso da Magic Box, do recentemente lançado Bolo Red Velvet com Recheio de Limão, da Tarte Palha Italiana ou, entre outros, das novidades soon-to-be-launched já a pensar no Natal.

Além do Quiosque físico da Brigadeiro Gourmet LX, continua a ser possível realizar encomendas na loja online da marca.