Depois dos excessos alimentares da Páscoa, é uma excelente altura para procurar opções mais saudáveis, e porque os doces agradam a muitos o ano inteiro, a Chefs à Mesa (Rua Sanches Coelho, n.º 4C, em Lisboa) adicionou ao seu portefólio a Pipa’s Healthy Cakes, que reúne um conjunto de sugestões ultracongeladas, prontas para ter em casa para ocasiões especiais, ou simplesmente para uma sobremesa ou lanche sem glúten, lactose ou açúcares refinados, low carb, vegan e plant-based.

Filipa Teixeira de Melo é a alma por detrás destes doces sem pecado, e as suas criações estão agora mais perto de todos, na loja em Lisboa (também por encomenda) e brevemente no site da Chefs à Mesa.

Para acompanhar estas sobremesas, e não só, a nova loja de Lisboa que reúne diversas propostas gastronómicas de chefs, mercearias gourmet e outras iguarias, propõe sumos naturais de romã. Da Galeana, estes sumos 100% de romã, ou acompanhados de frutas como a maçã verde, laranja ou limão, trazem todos os benefícios desta fruta rainha

Para conhecer estas novidades, e passar um descontraído fim de tarde, em parceria com a Pipa’s Healthy Cakes e a Galeana, a Chefs à Mesa irá promover, no dia 20 de abril pelas 18h00, uma apresentação e prova dos novos produtos. Para participar neste evento, o valor é de 10 euros por pessoa, o que inclui um sumo e duas sobremesas, além de um desconto de 10% na compra de uma embalagem de seis healthy cakes ou seis sumos naturais de romã para levar para casa. Será ainda oferecido um copo de vinho do Porto e cantucci de amêndoa para acompanhar.

Para confirmar a presença há que ligar através do telefone 962 337 460.