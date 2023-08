1. Venga Tapiscaria Ibérica, em Matosinhos

À noite, a sala do Venga ganha uma outra solenidade, sem perder a informalidade. A maioria vem pelas cerca de 30 opções de tapas e petiscos, mas há também quem chegue para celebrar a vida e o amor e opte pelas paellas e fideuàs (massa e marisco), por exemplo.

2. Mr. Binho, em Matosinhos

Com decoração idealizada pelo chef Clebson Vidal onde não falta uma instalação sobre o balcão que nos remete para a escultura área da Circunvalação, o o Mr. Binho tem uma cozinha japonesa free style, ideal para quem ainda não se sente totalmente confortável com a ideia de “comer peixe cru”. É o caso da versão da sobremesa Romeu e Julieta que combina salmão com goiabada e queijo Brie, servida quente numa campânula envolta em fumo de casca de laranjeira.

3. Caralhau, Porto

Com uma sala pequena e consequentemente mais intimista, o Caralhau encontra-se em plena Praça dos Poveiros. Aqui a carta gira à volta do fiel amigo com propostas como bacalhau fresco cozinhado a baixa temperatura e confitado ou à Bulhão Pato, entre outras.

4. Mezzaluna, Vila do Conde

Nas margens do rio Ave, na Praça da República, em Vila do Conde, o Mezzaluna aposta na cozinha italiana, a cargo de Salvatore. Pizzas em forno a lenha, a de burrata com amêndoas caramelizadas e mel, saladas, massas ou risotos são as opções da carta.