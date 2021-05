O habitual Brunch do Parque, do Akla Restaurant & Terrace, tem um menu especial para os mais novos, disponível a 6 de junho entre as 11h30 e as 15h00. Enquanto os pais desfrutam de uns ovos bennedict ou de umas panquecas, as crianças poderão aprender a confecionar um mini muffin e tentar adivinhar os sabores de vários gelados com a Rafaela, chefe pasteleira do restaurante.

De modo a sensibilizar as crianças para com o meio ambiente, o programa inclui também um momento de jardinagem, com os mais pequenos a terem a oportunidade de fazer crescer uma nova amiga vegetal. Cada criança terá um vaso de barro, terra, sementes e no fim poderão dar asas à imaginação e pintá-lo, de modo a levarem para casa uma bela obra de arte.

No Brunch a carta habitual inclui uma seleção de ovos ou omelete à escolha, ovos benedict de salmão fumado e molho hollandaise, waffles ou panquecas, prego no bolo do caco, pão variado, focaccia caseira, iogurte com granola ou muesli, mini pastéis de nata e uma seleção de fruta variada.

Akla Restaurant & Terrace InterContinental Lisbon Hotel Rua Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: tel. 213 818 700; e-mail lisha.reception@ihg.com

A acompanhar estas iguarias há ainda uma variedade de cafés, chocolate quente, sumo de laranja, smoothies naturais sem açúcar, sumos detox e mimosas.

O brunch orça os 29 euros por pessoa.